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Сегодня Соль прилетит в Киев для подписания контракта с Динамо

Сегодня Соль прилетит в Киев для подписания контракта с Динамо
12:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Динамо в шаге от подписания форварда Виллем II Франа Соля.

Как стало известно Football.ua, уже сегодня, 15 января, ближе к вечеру Фран Соль прилетит в Киев для обсуждения последних деталей перехода, прохождения медицинского обследования и подписания контракта с Динамо.

По нашей информации, Динамо сегодня утром все-таки удалось договориться с нидерландским клубом о переходе Франа, хотя буквально накануне Виллем II отказал украинскому клубу в трансфере 26-летнего испанца.

Других подробностей будущей сделки пока нет, но ранее сообщалось, что Соль заключит с Динамо контракт сроком на пять лет. Более того, в новом клубе забивной форвард станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

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Впервые об интересе Динамо к Солю стало известно еще в начале сентября 2018-го года. Тогда сообщалось, что еще в летнее трансферное окно Динамо предпринимало попытку взять футболиста в аренду. С тех пор интерес к Франу со стороны Динамо только увеличивался.

Соль является воспитанником мадридского Реала, но в стане "бланкос" игроку шанса так и не дали. Фран побывал в арендах в Луго и Овьедо, после чего его приобрел Вильярреал. В стане "желтой субмарины" Соль дебютировал в Примере, но закрепиться в первой команде ему не удалось и в итоге он был продал в Виллем II.

В текущем сезоне Соль провел 20 матчей за голландскую команду во всех турнирах и забил 17 голов.

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Футбол, Новости футбола, ФК Виллем II, Фран Соль.
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