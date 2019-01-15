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Легендарный голкипер Чех объявил о завершении карьеры

Легендарный голкипер Чех объявил о завершении карьеры
14:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Именитый чешский голкипер принял решение повесить перчатки на гвоздь

Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Текущий сезон, который 36-летний чешский вратарь проводит в лондонском Арсенале, станет для него последним.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт, поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Проведя 15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

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Я продолжу усердно работать в Арсенале, чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне. С нетерпением жду на возможности узнать, что меня ждет на поле", – написал Чех.

Лучшие сейвы в карьере Чеха:

Петр выступал в чешских Виктороии Плзень, Хмел Блшаны, Спарте из Праги, французском Ренне и лондонском Челси. За сборную Чехии провел 124 матча. Четырежды выигрывал чемпионат Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии и побеждал в Лиге чемпионов с Челси.

Голкипер, кроме всего прочего, выделялся во время игр своим головным убором – в 2006 году он получил тяжелую травму головы в поединке чемпионата Англии, после чего начал носить защитный шлем.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Петр Чех, АПЛ, Новости футбола.
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