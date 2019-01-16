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Экс-капитан Динамо Морозюк прокомментировал свой переход в Ризеспор

Экс-капитан Динамо Морозюк прокомментировал свой переход в Ризеспор
07:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Ризеспор

Новости спорта: Украинский футболист Николай Морозюк рассказал о подробностях перехода в турецкую Суперлигу.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк, который до конца текущего сезона будет выступать за турецкий Ризеспор прокомментировал свой переход в последнюю команду чемпионата. По словам Морозюка, накануне трансфера он созванивался с Гладким, который также является игроком Ризеспора.

«Трансфер в Ризеспор произошел довольно неожиданно, но, как только я получил предложение, это сразу стало мне интересно.

У меня есть свои цели. Я знаю, в каком положении находится клуб. Я приехал полон амбиций и желания, чтобы помочь команде остаться в Суперлиге, — сказал Морозюк в интервью Caykurrizespor.org.tr.

«Наверное, каждый человек нуждается во времени для адаптации, но я понимаю, что у меня этого времени нет. Хочу с первых дней принести максимум пользы клубу.

Я созванивался с Гладким, он достаточно много рассказывал о клубе, городе и чемпионате. Также разговаривал с другими друзьями, которые играют в Турции. Они говорили только хорошее».

Фран Соль переходит в киевское Динамо

Украинский игрок уже успел провести свою дебютную тренировку в новой команде.

В нынешнем сезоне Морозюк провел в составе Динамо 19 поединков, в которых сумел отличиться одним голом.

На данный момент Ризеспор находится на последнем, 18-м месте турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков после 17 туров.

Морозюк может дебютировать в составе турков в матче с Касымпашой 21 января.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Николай Морозюк, Новости футбола, ФК Ризеспор.
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