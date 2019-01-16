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CМИ: лидер Челси Азар ждет контракта от Реала

CМИ: лидер Челси Азар ждет контракта от Реала
12:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидер Челси Эден Азар близок к переходу в мадридский Реал.

Полузащитник Челси Эден Азар хочет совершить трансфер в мадридский Реал.

Отклонив два предложения от Челси, Азар ждет контракта от "сливочных", сообщает Sky Sports.

Издание так же отмечает, что для Реала идеальный момент для подписания бельгийца - будущее летнее трансферное окно.

"Азар отклонил два предложения от Челси. Это значит только одно: он чего-то ждет, и это "что-то" – мадридский Реал. Испанцы уважали решение Челси не продавать Азара прошлым летом, но сейчас им нужно усиление", – цитирует издание бельгийского эксперта Кристофа Террьера.

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Ранее сообщалось, что Азар уже согласовал условия контракта с Реалом. А позже появилась информация о том, что и Челси обговорил трансфер Азара с Реалом.

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ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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