Нападающий Соль успешно прошел медобследование в Динамо

Новости спорта: Вечером испанец Фран Соль подпишет контракт с киевским клубом.

Как стало известно Football.ua, Фран Соль успешно прошел медобследование в одной из столичных клиник. Вечером испанец подпишет контракт с киевским Динамо.

Ожидается, что 26-летний форвард подпишет контракт сроком на пять лет и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "бело-синих".

В текущем сезоне Соль провел 17 матчей за нидерландский Виллем II в местном чемпионате и отметился 13 забитыми мячами, что делает испанца вторым бомбардиром Эредивизии на данный момент. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.