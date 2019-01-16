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Нападающий Соль успешно прошел медобследование в Динамо

Нападающий Соль успешно прошел медобследование в Динамо
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Вечером испанец Фран Соль подпишет контракт с киевским клубом.

Как стало известно Football.ua, Фран Соль успешно прошел медобследование в одной из столичных клиник. Вечером испанец подпишет контракт с киевским Динамо.

Ожидается, что 26-летний форвард подпишет контракт сроком на пять лет и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "бело-синих".

Стали известны условия контракта Соля с Динамо

В текущем сезоне Соль провел 17 матчей за нидерландский Виллем II в местном чемпионате и отметился 13 забитыми мячами, что делает испанца вторым бомбардиром Эредивизии на данный момент. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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