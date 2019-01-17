Украинец Швед попал в сферу интересов турецкого гранда

Новости спорта: "Фенербахче" заинтересован в услугах игрока "Карпат" Марьяна Шведа.

По информации издания Fanatik, ныне турецкий клуб активно изучает возможность приобретения украинского футболиста уже во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что окончательное решение касательно покупки Шведа – за главным тренером "Фенербахче" Эрсуном Яналом. Пока неизвестно, видит ли специалист целесообразность данного трансфера. Предварительно, ситуация прояснится в ближайшее время.

Также отметим, что, кроме "Фенербахче", в услугах Марьяна Шведа заинтересованы другие клубы, в частности – киевское "Динамо" и "Леганес"