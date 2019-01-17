Украинец Швед попал в сферу интересов турецкого гранда

По информации издания Fanatik, ныне турецкий клуб активно изучает возможность приобретения украинского футболиста уже во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что окончательное решение касательно покупки Шведа – за главным тренером "Фенербахче" Эрсуном Яналом. Пока неизвестно, видит ли специалист целесообразность данного трансфера. Предварительно, ситуация прояснится в ближайшее время.
Также отметим, что, кроме "Фенербахче", в услугах Марьяна Шведа заинтересованы другие клубы, в частности – киевское "Динамо" и "Леганес"