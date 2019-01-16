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Фабрегас: Монако в хороших руках

Фабрегас: Монако в хороших руках
19:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что переход из "Челси" дался ему непросто.

"Не буду врать, уход из „Челси“ стал непростым моментом для меня. В Англии я прожил замечательный период, многое выиграл. Иногда мне кажется, что я больше англичанин, чем испанец. Но думаю, что сейчас лучший момент для того, чтобы принять новый вызов в карьере.

Мы много общались с Тьерри Анри. Он объяснил, чего ждёт от меня в команде. Я рассказал о том, что могу дать. Мне нравится его видение футбола, его философия. Сейчас лишь начало его тренерского пути, но по характеру он победитель. „Монако“ в хороших руках. Мы с Анри знакомы очень давно, он помог мне. Это один из лучших футболистов из числа тех, с которыми я когда либо выступал", — приводит слова Фабрегаса RMC.

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ФК Челси, Футбол, Сеск Фабрегас, ФК Монако, Новости футбола.
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