Фабрегас: Монако в хороших руках

Новости спорта: Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что переход из "Челси" дался ему непросто.

"Не буду врать, уход из „Челси“ стал непростым моментом для меня. В Англии я прожил замечательный период, многое выиграл. Иногда мне кажется, что я больше англичанин, чем испанец. Но думаю, что сейчас лучший момент для того, чтобы принять новый вызов в карьере.

Мы много общались с Тьерри Анри. Он объяснил, чего ждёт от меня в команде. Я рассказал о том, что могу дать. Мне нравится его видение футбола, его философия. Сейчас лишь начало его тренерского пути, но по характеру он победитель. „Монако“ в хороших руках. Мы с Анри знакомы очень давно, он помог мне. Это один из лучших футболистов из числа тех, с которыми я когда либо выступал", — приводит слова Фабрегаса RMC.