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Мората близок к переходу в Атлетико

Мората близок к переходу в Атлетико
20:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Челси Альваро Мората близок к переходу в мадридский Атлетико.

Альваро Мората согласовал личный контракт с Атлетико, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 26-летний футболист будет продан в мадридский клуб тогда, когда Челси возьмет в аренду Гонсало Игуаина у Ювентуса/Милана.

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Стороны все еще ведут переговоры касательно деталей перехода Мораты в Атлетико, но определяющим моментом будет переход Игуаина в состав "синих".

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По информации Sky Sports, Челси уверен в том, что до конца недели удастся согласовать сделку по переходу аргентинского форварда в состав лондонской команды.

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ФК Ювентус, ФК Челси, ФК Атлетико М, Футбол, Альваро Мората, Новости футбола.
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