Мората близок к переходу в Атлетико

Новости спорта: Форвард Челси Альваро Мората близок к переходу в мадридский Атлетико.

Альваро Мората согласовал личный контракт с Атлетико, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 26-летний футболист будет продан в мадридский клуб тогда, когда Челси возьмет в аренду Гонсало Игуаина у Ювентуса/Милана.

Стороны все еще ведут переговоры касательно деталей перехода Мораты в Атлетико, но определяющим моментом будет переход Игуаина в состав "синих".

По информации Sky Sports, Челси уверен в том, что до конца недели удастся согласовать сделку по переходу аргентинского форварда в состав лондонской команды.