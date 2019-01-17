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Фран Соль - игрок киевского Динамо

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Фран Соль - игрок киевского Динамо
07:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Воспитанник Реала Фран Соль перешел в киевское Динамо.

Киевское Динамо на официальном сайте объявило о подписании испанского нападающего Франа Соля.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, контракт с игроком подписан на 5 лет.

В своей новой команде испанец будет играть под номером 9.

Ранее сообщалось, что, по условиям контракта игрок будет зарабатывать 1 млн евро в год, и таким образом, станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "бело-синих".

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Напомним, что в текущем сезоне Соль провел 20 матчей за голландскую команду во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

Презентация Соля:

Кроме "Виллема" форвард ранее выступал за третью команду "Реала", "Луго", "Овьедо", и "Вильярреал".

Видео лучших голов Франа Соля за всю карьеру:

На кандидатуре 26-летнего Соля настаивал лично главный тренер команды Александр Хацкевич.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
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