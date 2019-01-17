Один из лидеров Арсенала подписал контракт с Ювентусом

Новости спорта: Футболист Арсенала Рэмси согласовал контракт с Ювентусом

Хавбек лондонского Арсенала и сборной Уэльса по футболу Аарон Рэмзи летом переберется в туринский Ювентус, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Как утверждает источник, полузащитник уже прошел медобследование в одной из частных клиник Мадрида и согласовал контракт с Ювентусом.

Трансфер произойдет в июне, туринский клуб не стал выкупать Аарона в зимнее трансферное окно.

Раннее сообщалось, что Рэмси подписал предварительное соглашение с Ювентусом.

В нынешнем сезоне хавбек провел 19 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя голами и шестью ассистами.