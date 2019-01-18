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Финал Кубка Украины может пройти с VAR

Финал Кубка Украины может пройти с VAR
01:10 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: С начала этого года УЕФА вводит VAR в Лиге Чемпионов.

Впервые эта система видеоповторов в самом престижном клубном турнире Европы будет применена в 1/8-й финала. Украина не отстает в этом аспекте и также находится на финальной стадии внедрения новейшей технологии. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

- Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме. Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА, это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то хотелось бы, чтобы финал Кубка Украины или Суперкубок был проведет с системой VAR.

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