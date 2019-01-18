В Украине скоро будет VAR: Павелко хочет провести финал Кубка Украины с VAR

В Украине в скором времени начнут внедрять технологию VAR. Об этом заявил президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко в интервью ТК Футбол 1/2.
"В Украине скоро будет VAR. Мы на пути введения данной технологии в нашей стране", — заявляет президент федерации.
"В первую очередь мы общаемся с арбитрами и планируем в ближайшее время провести тесты данной технологии".
"По окончанию теоретической части мы попробуем провести либо финал Кубка Украины, либо финал Суперкубка с данной технологией. Если все пройдет успешно, возможно в следующем сезоне в украинском чемпионате будет VAR", — подытожил Павелко.