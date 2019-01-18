СМИ: Ракицкий согласовал контракт с Зенитом

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий согласовал контракт с "Зенитом" на 3,5 года.

Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.

Переговоры между клубами продолжаются: "Зенит" предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, "Шахтёр" хочет € 10 млн плюс бонусы.

Ракицкий является воспитанником "Шахтёра" и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе "горняков" футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.

В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек. "Шахтёр" после 18 туров располагается на первой строчке в турнирной таблице первенства с 43 очками в активе, на семь очков опережая ближайшего преследователя в лице киевского "Динамо".