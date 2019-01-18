Стала известна сумма возможного трансфера Ракицкого в Зенит

Новости спорта: Центральный защитник Шахтера Ярослав Ракицкий в это трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации football.ua, представители Зенита уже обратились в Шахтер с конкретным предложением и сейчас "горняки" ведут активные переговоры о продаже защитника. Если сторонам удастся уладить последние детали, то за Ярослава Шахтер получит 12 миллионов евро.

Ожидается, что трансфер состоится в течение месяца. Сам игрок заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Отметим, что ранее Шахтер подписал предварительный контракт с защитником Александрии Валерием Бондаренко. Правда, ожидалось, что игрок присоединится к "горнякам" уже летом. Очевидно, что трансфер Ракицкого может внести коррективы в переход Бондаренко.

Ракицкий является воспитанником Шахтера. В этом сезоне 29-летний игрок провел в "оранжево-черной" футболке 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.