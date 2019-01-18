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Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера

Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
19:59 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Существуют несколько причин возможного ухода защитника Ярослава Ракицкого из Шахтера.

Как стало известно Sport Arena, существуют две причины возможного ухода защитника Ярослава Ракицкого из Шахтера. Первой из них являются взаимоотношения с главным тренером Паулу Фонсекой. Между игроком и португальцем нет должного взаимопонимания.

Еще одна причина ухода Ракицкого — отношение болельщиков к себе. Более того: центрбек мог перейти в питерский клуб еще летом прошлого года, однако Зенит не успел согласовать вопрос перехода с Горняками.

Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого

Ранее Ua.tribuna.com сообщала, что Ракицкий согласовал условия личного контракта с Зенитом. А вот украинский и российский клубы между собой еще договариваются, питерцы предложили 8 миллионов евро за центрбека, Шахтер же хочет выручить 10 миллионов плюс бонусы.

Если трансфер состоится, то в Зените Ракицкий составит конкуренцию аргентинцу Эмануэлю Маммане, словенцу Михе Мевля, сербу Браниславу Ивановичу и португальцу Нету.

В Шахтере не стали комментировать слухи о переходе Ракицкого в Зенит

В то же время, Шахтер останется с тремя центрбеками: Иваном Ордецом, Сергеем Кривцовым и Давидом Хочолавой, а также Николаем Матвиенко, которого Паулу Фонсека использовал на этой позиции. Также сообщалось, что Горняки подписали предварительный контракт с центрбеком Александрии Валерием Бондаренко.

Стала известна сумма возможного трансфера Ракицкого в Зенит
Стала известна сумма возможного трансфера Ракицкого в ЗенитЧитать полностью

Ракицкий является воспитанником Горняков и всю свою игровую карьеру провел в составе донецкого клуба, дебютировав за него в 2009 году.

В нынешнем сезоне 29-летний центрбек 16 матчей во всех турнирах за Шахтер, забил 1 гол.

Зенит лидирует в чемпионате российской Премьер-лиги, набрав 34 очка после 17 игр. Шахтер также возглавляет турнирную таблицу в украинском чемпионате, имея в активе 45 очков после 18 туров.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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