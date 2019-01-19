Голкипер Карпат находиться на просмотре в Динамо

Новости спорта:

Бывший голкипер Карпат Роман Пидкивка находится на просмотре в киевском Динамо, стало известно Sport Arena.

Пидкивка работает с дублирующим составом столичного клуба. В то же время, гарантий, что вратарю будет предложен контракт в киевском клубе — нет.

Во вторник стало известно, что Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Романом.

В текущем сезоне Пидкивка ни разу не попадал даже в заявку на матчи Премьер-лиги и провел только две игры в молодежном чемпионате Украины.

Летом тогдашний главный тренер команды Олег Бойчишин заявлял, что игрок переведен в дубль до тех пор, пока не пересмотрит отношение к себе.

Пидкивка всю карьеру провел в Карпатах, за которые сыграл 47 матчей и пропустил 66 голов в Премьер-лиге.