Моуриньо рассказал, как прятался в ящике с грязным бельем

Новости спорта: Экс-главный тренер Челси, Интера, Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал, как обманул УЕФА.

В 2005 году португальский специалиста возглавлял лондонский Челси. Перед четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов против Баварии Моуриньо получил дисквалификацию от УЕФА и не имел права находится в раздевалке своей команды.

Позже появились слухи, что Жозе все таки сумел обойти запрет и пробрался в раздевалку в корзине для грязного белья.

"Да, я правда был в той корзине. Уже не помню, как мне в голову пришла такая идея, но я точно знал, что должен был находиться рядом с игроками, и я сделал это", — приводит слова Моуриньо beIN SPORTS.

"В раздевалку я пришел еще днем и просидел там около пяти часов. Меня там никто не видел, и я просто сидел в раздевалке и ждал приезда команды. Это было не сложно, была проблема только в том, как покинуть стадион".

"Наш администратор Стюарт помог мне забраться в эту металлическую корзину для белья и немного приоткрыл крышку, чтобы я мог дышать. Но вот дальше было не так весело, когда Стюарт вышел из раздевалки, за ним последовали сотрудники УЕФА, и ему пришлось закрыть крышку плотно. Я не мог там дышать, а когда он наконец-то открыл крышку, я чуть не умирал. Серьезно", – сказал Моуриньо.