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Уэска - Атлетико. Видео обзор матча 19.01.2019

Уэска - Атлетико. Видео обзор матча 19.01.2019
13:50 Сегодня Телеграф ua-football

Новости спорта: Видео обзор матча 20-го тура чемпионата Испании Уэска - Атлетико.

На "Эль Алькорасе" была плохая видимость – поле было затянуто туманом и быстрее к таким условиям адаптировались хозяева.

Ла Лига. 20 тур. Уэска, "Эль Алькорас", 7106 зрителей

"Уэска" - "Атлетико" Мадрид 0:3

Голы: Люка Эрнандес 31, Ариас 52, Коке 71

Феноменальный гол Каземиро в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)

"Уэска": Сантамария – Мирамон, Инсуа, Эчейта, Пулидо – Мусто (Эррера, 70) – Кучо Эрнандес (Гальяр, 61), Ривера (Авила, 53), Гомес, Феррейро – Гальего

"Атлетико": Облак – Люка Эрнандес (Монтеро, 86), Годин, Хименес, Ариас – Коке (Мольехо Карпинтеро, 73), Родри, Парти, Лемар (Муньос, 90) – Корреа, Гризманн.

Предупреждения: Эчейта 24, Гальего 68 – Хименес 62, Корреа 64

Сначала Пулидо попал в штангу, а затем Облак спас "Атлетико" от верного гола, выиграв дуэль у Гомеса после выхода один на один. "Атлетико" ответил опасным выпадом Лемара - выручил кипер "Уэски" Сантамария.

К середине первого тайма "Атлетико" полностью освоился и на 31-й минуте провел блестящую многоходовку Гризманн – Лемар – Коке – Люка Эрнандес. Чемпион мира забил свой первый гол за "Атлети", замкнув мяч на дальней штанге.

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Во втором тайме пришло время дебютного гола и для Сантьяго Ариаса, который точно пробил с лету после навеса Гризманна. Впервые за 20 лет два фулбека "Атлетико" забили в одном поединке.

Игра была сделана, а еще через 20 минут свой гол забил и Коке. Этот матч стал для 27-летнего хавбека 400-м за "Атлетико".

Когда счет стал разгромным, Симеоне позволил себе выпустить 17-летнего Мольехо Карпинтеро и 19-летнего Муньоса. До завтрашнего матча "Барселоны" с "Леганесом", "Атлетико" приблизился к лидеру на два очка. "Уэска" остается последней в лиге с 11 очками.

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