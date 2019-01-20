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Шевчук: Наш новый форвард прошел школу Ювентуса

Шевчук: Наш новый форвард прошел школу Ювентуса
14:37 Сегодня Телеграф ФК Олимпик Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Наставник донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о ходе зимних сборов команды.

Главный тренер "Олимпика" охарактеризовал молодых футболистов и новичков, а также рассказал, на чем будет делаться акцент во время первого зимнего сбора.

- Когда подбирали спарринги, у вас были какие требования к соперникам?

- Я хотел, чтобы мы сыграли с командами из разных стран, с разной культурой игры. Конечно, нужно, чтобы в этих матчах была мотивация у команды, поэтому смотрели, чтобы соперники были серьезного уровня.

- На первый сбор поехали молодые футболисты Илья Тимошенко, Богдан Безкровный и Андрей Кравчук. Чего от молодежи ожидаете?

- Жду, что молодые игроки будут прогрессировать. За время подготовительного сбора в Киеве мы увидели, что Андрей Кравчук в отпуске провел хорошую работу, подготовился к сборам. Парень хочет развиваться и прогрессировать, это хорошо. Есть еще ряд молодых футболистов, которые с нами не полетели. Это Дэвид Эногела, например. Он хорошо прогрессирует, но у него возникла проблема с визой. Ждем, когда он присоединится к нам.

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- На данный момент у "Олимпика" есть два новичка – Матар Дийе и Егор Клименчук. Как вы охарактеризуете этих футболистов?

- Матара нам удалось посмотреть во время недельного цикла в Киеве. Видно, что у него есть хорошие навыки. Это высокий, мощный форвард, умеющий зацепиться за мяч. Очень агрессивный в штрафной соперника, постоянно заряжен на борьбу. Видно, что он прошел школу "Ювентуса", тактически хорошо подготовлен. Ему всего 20 лет, будем его развиваться.

Егор Клименчук – воспитанник запорожского футбола, где всегда была хорошая школа. Это левый защитник, с хорошей левой ногой и скоростью. Он тоже молодой парень, поиграл в Беларуси и первой лиге, но у него есть все, чтобы стать игроком основы в "Олимпике".

- Какие позиции вы больше всего хотите усилить сейчас?

- Мне бы хотелось добавить конкуренции на флангах атаки. Позиции крайних вингеров – именно здесь хочется усилить конкуренцию.

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ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Новости футбола.
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