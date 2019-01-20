Китайцы не готовы заплатить около 60 млн евро за одноклубника Ярмоленко

Новости спорта: Марко Арнаутович, скорее всего, не перейдёт из «Вест Хэма» в китайский клуб.

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович, вероятно, не покинет стан лондонцев в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

В услугах 29-летнего игрока заинтересованы китайские клубы «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако они не готовы заплатить за него £ 50 млн (около € 56,7 млн), которые требует руководство «молотобойцев».

Контракт Арнаутовича с «Вест Хэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Лондонский клуб никогда не был заинтересован в продаже форварда.

Марко выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги австриец забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах.

«Молотобойцы», набрав 31 очко, занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.