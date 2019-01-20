Барселона охотится за форвардом из Китая

Новости спорта: «Барселона» хочет купить форварда китайского «Бэйцзин Гоань» Бакамбу.

Нападающий китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает Sport.es.

Бакамбу соответствует требованиям главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, который ищет игрока, способного усилить линию атаки команды. 54-летнего специалиста в первую очередь интересуют кандидаты, имеющие опыт выступлений в испанской Примере.

Представители «Барселоны» уже связывались с «Бэйцзин Гоань», чтобы обсудить возможный трансфер Седрика, однако получили отказ. Каталонцы рассчитывают, что 27-летний форвард окажет давление на руководство своего клуба.

Действующее соглашение Бакамбу рассчитано до 31 декабря 2021 года. Он занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.

Седрик перешёл в «Бэйцзин Гоань» из «Вильярреала» в начале 2018 года. В прошлом сезоне чемпионата Китая нападающий забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах.