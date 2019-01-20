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Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд

Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Команда Хосепа Гвардиолы сократила отставание от «Ливерпуля» до 4 очков.

В матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Хаддерсфилд» 3:0.

В первом тайме «Манчестер Сити» победил минимально благодаря автоголу защитника хозяев Шиндлера. После перерыва за гостей забили Стерлинг и Сане. 3:0 - 18-я победа команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате.

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.

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После этой победы «Манчестер Сити» набрал 56 очков и сократил отставание от лидера АПЛ - «Ливерпуля» до 4 очков.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола.
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