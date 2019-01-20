Газзаев - о трансфере Ракицкого: Тимощук играл за Зенит, и что?

Новости спорта: Также обладатель Кубка УЕФА не думает, что болельщики будут критичны к Ярославу.

Российский бывший тренер Динамо Киев Валерий Газзаев поделился мыслями насчет вероятного трансфера центрбека Шахтера и сборной Украины по футболу Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая в Украине видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для Зенита – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за Зенит, стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира", - цитирует слова россиянина издание НСН.

Раннее стало известно, сколько Ракицкий будет зарабатывать в Зените.