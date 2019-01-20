Хачериди близок к уходу из ПАОКа

Новости спорта: Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди зимой сменит клубную прописку.

Центральный защитник вскоре покинет греческий ПАОК, сообщает местное издание Тo10.gr. Отмечается, что переход Хачериди состоится уже зимой.

Кроме того, Евгений уже определился с командой, в которой продолжит карьеру, правда, ее название пока неизвестно.

Напомним, украинец покинул Динамо летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось.

За полгода 31-летний центрбэк провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.