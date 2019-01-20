Хачериди близок к уходу из ПАОКа

Центральный защитник вскоре покинет греческий ПАОК, сообщает местное издание Тo10.gr. Отмечается, что переход Хачериди состоится уже зимой.
Кроме того, Евгений уже определился с командой, в которой продолжит карьеру, правда, ее название пока неизвестно.
Напомним, украинец покинул Динамо летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось.
За полгода 31-летний центрбэк провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.