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Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Матч сборной Украины во Львове может не состояться
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Причина - на «Арене Львов» будут стелить искусственный газон.

Отборочный матч Евро-2020 Украина - Сербия могут перенести из Львова в другой украинский город. На «Арене Львов» могут не успеть постелить искусственный газон до даты поединка - 7 июня. Об этом сообщает «24 канал».

Исполняющий обязанности директора «Арены Львов» Юрий Майборода сообщил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы поединок отбора к Евро-2020 против Сербии состоялся именно во Львове, однако в ближайшее время там планируют заменить газон на искусственный.

«Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро-2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, поскольку может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть», - сказал Майборода.

Начало работ запланировано на 1 марта, завершение - 9 сентября. Первый домашний поединок сборной Украины состоится 7 июня 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что матч Украина - Сербия пройдет именно на «Арене Львов».

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Сборная Украины в отборе к Евро-2020 сыграет в группе В. Ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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