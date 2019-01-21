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Заря отправилась в Турцию

Заря отправилась в Турцию
01:57 Сегодня Телеграф ФК Заря Фото: ФК Заря

Новости спорта: Луганская Заря отправилась на первый тренировочный сбор без Приймы и Гордиенко.

Заря отправилась на первый тренировочный сбор в Турцию, который пройдет с 20-го января до 3-го февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб рассказал о планах подготовки команды на предстоящий сбор.

"В Турции начнём конкретную работу с мячами. Первые недели будем уделять техническому аспекту больше внимания. Будет и беговая работа. От неё никуда не деться. Скоростно-силовая работа. Вторая неделя – это работа тактическая. Есть четыре игры. Но хочется вести ребят к играм постепенно", — заявил тренер.

Юрий Вернидуб взял на сборы следующих футболистов: Луис Фелипе, Олег Чуваев, Заури Махарадзе, Максим Лунёв, Богдан Леднев, Леван Арвеладзе, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Вячеслав Чечер, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Артём Громов, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Неманья Иванович, Максим Белый, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Тимофей Сухарь, Максим Казаков, Дмитрий Литвин, Сергей Майборода, Александр Караваев, Филипп Будковский, Рафаэль, Силас, Леонардо, Дмитрий Мацапура, Игорь Загоруйко.

Матч сборной Украины во Львове может не состояться

За это время Заря проведет четыре поединка.

Латвийская Лиепая станет первым соперником украинской команды — встреча состоится 24-го января. Дальше запланирован поединок на 27-е января против сербского Вождоваца, с которыми луганчане имели аналогичный матч в прошлом году. Следующим соперником станет другой сербский клуб — Пролетер, а финальным соперником на первом сборе станет польский Пяст, матч с которым состоится 2-го февраля.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, Тренировка, УПЛ.
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