Ворскла договорилась о переходе португальского форварда

Представители Ворсклы провели переговоры с Газ-Метаном о покупке форварда Карлуша Фортеша, сообщает Digi Sport.
Решение по переговорам должно быть объявлено сегодня.
25-летний нападающий забил 5 голов в 19 матчах чемпионата Румынии в нынешнем сезоне.
В прошлой кампании Фортеш выступал за Визелу в третьем дивизионе чемпионата Португалии. Также в его карьере были 3 сезона в Браге (1 матч за первую команду в чемпионате) и год в Шанлыурфаспоре во втором дивизионе Турции.
Интерес к Фортешу проявлял также Стяуа, но в итоге бухарестский клуб выбрал Джона Хору, бывшего игрока Клужа и Пандурия.
Нападающие Ворсклы в сумме забили 5 мячей в чемпионате Украины, из которых 4 – на счету форварда сборной Украины Владислава Кулача.