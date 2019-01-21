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Ворскла договорилась о переходе португальского форварда

Ворскла договорилась о переходе португальского форварда
10:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Португальский нападающий Карлуш Фортеш может усилить атаку команды Василия Сачко.

Представители Ворсклы провели переговоры с Газ-Метаном о покупке форварда Карлуша Фортеша, сообщает Digi Sport.

Решение по переговорам должно быть объявлено сегодня.

25-летний нападающий забил 5 голов в 19 матчах чемпионата Румынии в нынешнем сезоне.

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В прошлой кампании Фортеш выступал за Визелу в третьем дивизионе чемпионата Португалии. Также в его карьере были 3 сезона в Браге (1 матч за первую команду в чемпионате) и год в Шанлыурфаспоре во втором дивизионе Турции.

Интерес к Фортешу проявлял также Стяуа, но в итоге бухарестский клуб выбрал Джона Хору, бывшего игрока Клужа и Пандурия.

Нападающие Ворсклы в сумме забили 5 мячей в чемпионате Украины, из которых 4 – на счету форварда сборной Украины Владислава Кулача.

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Футбол, Новости футбола, ФК Газ Метан, Карлуш Фортеш.
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