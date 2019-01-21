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Пиварич: Динамо готово всего лишь на 30 процентов

Пиварич: Динамо готово всего лишь на 30 процентов
18:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Также хорват рассказал, как игроки "бело-синих" готовятся ко второй половине сезона.

Защитник киевского Динамо и сборной Хорватии по футболу поведал о том, как столичный клуб проводит зимние сборы, а также оценил игру с Бохумом.

"Мы провели очень хорошую неделю тренировок, было потрачено много сил, но так и должно быть на сборах. Мы готовимся к матчу с Олимпиакосом, работаем над физическими и тактическими аспектами. Выполняем задачи, которые ставит перед нами Александр Хацкевич.

Два дня назад была игра с Бохумом и я очень доволен этой игрой, мы провели хороший первый и второй тайм. Бохум - хорошая команда, но мы очень хорошо играли, была хорошая атака и оборона. Мы хорошо тактически сыграли, потом реализовали быстрый переход из обороны в атаку. Результат есть, но нужно работать дальше.

Что для меня значит капитанская повязка? Хочу поблагодарить главного тренера за то, что доверил эту важную задачу, я очень доволен.

Команда готова на 30%. Сейчас много тренировок, потраченных сил, но есть еще 3 недели до матча с Олимпиакосом, мы будем готовы.

Уровень конкуренции? Любая конкуренция - это хорошо, потому что тебя это заставляет работать лучше, и это самое главное. Есть конкуренция на поле, и это супер для нас. Я всегда готов выйти на поле, но это задача тренера определять кто и сколько должен играть", - цитирует слова хорвата официальный сайт киевского клуба.

Отметим, что Виталий Миколенко получил травму во время спарринга с Бохумом.

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УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Пиварич.
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