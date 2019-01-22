Эшли Коул вернулся в чемпионат Англии

Новости спорта: Победители ЛЧ-2012 снова вместе: Эшли Коул перешел в Дерби Каунти.

Бывший защитник лондонских Челси и Арсенала, а также сборной Англии по футболу Эшли Коул стал игроком Дерби Каунти. "Бараны" подписали контракт с англичанином до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт клуба.

До этого он играл в Лос-Анджелес Гэлакси, но затем он покинул американский клуб в качестве свободного агента.

После 28 туров Дерби Каунти имеет в активе 46 очков и находится 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Отметим, что главным тренером Дерби Каунти является бывший одноклубник Коула по Челси - Фрэнк Лэмпард. Они выступали вместе с 2006 по 2014 год. Коул трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны, а стал обладателем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Раннее Лэмпард прокомментировал ситуацию со шпионажем на базе Дерби.