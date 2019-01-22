Шахтер подписал 17-летнего нападающего

Новости спорта: Очередной новичок в составе чемпиона Украины.

«Шахтер» подписал контракт с нападающим Даниилом Сиканом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17-летний воспитанник «Карпат» подписал с новым клубом контракт на три года. Известно, что ранее контракт молодому футболисту предлагали также «Хоффенхайм», «Нюрнберг» и киевское «Динамо».

Сикан дебютировал в этом сезоне за основную команду «Карпат», сыграв несколько минут в матче против «Зари». Форвард выступал за львовскую команду U-19, в составе которой провел 10 матчей и забил 5 мячей.

Напомним, в январе «Шахтер» подписал полузащитника Манора Соломона, бразильца Маркоса Антонио и защитника «Александрии» Валерия Бондаренко.