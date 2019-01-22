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Шахтер подписал 17-летнего нападающего

Шахтер подписал 17-летнего нападающего
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Очередной новичок в составе чемпиона Украины.

«Шахтер» подписал контракт с нападающим Даниилом Сиканом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17-летний воспитанник «Карпат» подписал с новым клубом контракт на три года. Известно, что ранее контракт молодому футболисту предлагали также «Хоффенхайм», «Нюрнберг» и киевское «Динамо».

Сикан дебютировал в этом сезоне за основную команду «Карпат», сыграв несколько минут в матче против «Зари». Форвард выступал за львовскую команду U-19, в составе которой провел 10 матчей и забил 5 мячей.

Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы

Напомним, в январе «Шахтер» подписал полузащитника Манора Соломона, бразильца Маркоса Антонио и защитника «Александрии» Валерия Бондаренко.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Даниил Сикан.
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