Над Ла-Маншем исчез самолет, на борту был футболист британского клуба

Новости спорта: Пока не удается найти каких-либо следов самолета.

На днях «Кардифф» оформил трансфер форварда «Нанта» Эмилиано Сала, который обошелся клубу в рекордные для него 15 миллионов фунтов.

28-летний игрок должен был вылететь из Нанта и прибыть в Кардифф в понедельник ночью, однако британские СМИ сообщают, что частный самолет потерпел крушение при перелете из Франции.

Руководство «Кардиффа» считает, что есть высокая вероятность того, что Сала все-таки был на борту.

Поисковые службы Великобритании и Франции с помощью самолетов и кораблей ведут поиски обломков воздушного судна, однако результатов пока нет.

В свое время игроком интересовалось «Динамо».