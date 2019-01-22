Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа

Во вторник, 22-го января, в Мадриде состоится заседание суда по делу о неуплате налогов 33-летним форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Нападающий пошел на сделку со следствием и согласился выплатить €18,8 миллиона штрафа. Также Криштиану вернет в казну €13,4 миллиона.
Роналду будет приговорен к 23-м месяцам тюремного заключения условно, так как срок не превышает двух лет, а правонарушение не связано с применением насилия.
Окончательный вердикт по делу Роналду суд вынесет в ближайшие дни.