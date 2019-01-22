Шахтер вслед за Ракицким может потерять еще одного ведущего защитника

Новости спорта: Руководители Шахтера не могут договорить с Иваном Ордецом о продлении контракта.

Как сообщают источники Sport Arena, Иван Ордец и Шахтер не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение защитника с клубом заканчивается в конце июня 2019 года.

Уже сейчас Иван может подписывать предварительное соглашение с любым другим клубом, но пока клуб и игрок пытаются согласовать продление.

Ордец — не единственный центральный защитник, который в ближайшее время может покинуть Шахтер. Ярослава Ракицкого торгует Зенит, и его уход в российский клуб вполне реален, учитывая проблемы защитника с Паулу Фонсекой, а также болельщиками.

В то же самое время Шахтер уже подписал контракт с центральным защитником Александрии, Валерием Бондаренко. Он до конца сезона отыграет в Александрии, а летом перейдет в Шахтер.

Пока что в первой команде Горняков четыре центральных защитника: помимо Ордеца и Ракицкого на контракте в Шахтера Сергей Кривцов и Давит Хочолава.

26-летний Ордец является воспитанником донецкого клуба, в основном составе которого играет с 2014 года. До этого он был в Мариуполе (тогда Илличевец).

В нынешнем сезоне Ордец не сыграл ни одного матча из-за травмы. Вчера он вернулся в общую группу Шахтера.