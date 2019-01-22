Луго представил украинца Лебеденко

Новости спорта: Испанский Луго представил Ореста Лебеденко в статусе нового игрока команды.

"Луго" представил новичка команды - экс-защитника "Карпат" Ореста Лебеденко.

Украинец подписал контракт до 2023 года. Сообщалось, что сумма трансфера составит 700 тысяч евро.

В текущем сезоне 20-летний футболист отыграл за «Карпаты» во всех турнирах 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Лебеденко стал третьим украинцем в сегунде вместе с Романом Зозулей («Альбасете») и Евгением Селезневым («Малага»).

RUEDA DE PRENSA | Lebedenko: "Mi sueño desde pequeño era jugar en España"



Revive la presentación del nuevo lateral este mediodía



https://t.co/RtHYY6GL6v#BenvidoLebedenko #LebedenkoAlbivermello pic.twitter.com/NLv66uRCPU — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 22 января 2019 г.

"Это большой шаг в моей карьере, моя мечта. Когда я был маленьким ребенком, то мечтал выступать в Испании, где играют в лучший футбол в мире.

Кравец сказал мне, что не нужно колебаться. Мне также понравился стиль игры команды во всех матчах, которые я видел.

Я не люблю говорить о себе как об игроке, я предпочитаю делать это на поле. Также я хочу как можно быстрее адаптироваться и начать выступления за свою новую команду", – цитирует Лебеденко официальный сайт Луго.