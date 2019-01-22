Отец пропавшего Салы: Я в отчаянии, не знаю, что произойдет дальше

Самолет, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала, пропал вчера вечером. Сегодня глава поисковой группы заявил, что все пассажиры самолета, скорее всего, погибли.
Ситуацию прокомментировал отец футболиста Орасио Сала:
"Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдёт дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чём не знала, мне пришлось им рассказать.
Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперёд. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень", - заявил отец Сала.
Напомним, ранее сообщалось, что глава поисковой службы прокомментировал ситуацию о пропавшем самолете, где перебывал футболист Кардиффа.