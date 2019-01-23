Криштиану Роналду сломал нос своей фанатке

Новости спорта: Лидер Ювентуса Криштиану Роналду сильным ударом отправил мяч на трибуны, в результате чего пострадала фанатка туринцев.

Болельщица Ювентуса Елена ди Мартино попала в больницу после попадания в лицо мячом после удара форварда Криштиану Роналду.

Португалец нечаянно сломал нос девушке во время предматчевой разминки накануне матча с Кьево. Ди Мартино сразу отвезли в больницу и оказали помощь.

Позже в Facebbok она разместила сообщение: "Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить", - пошутила пострадавшая.

Сейчас Роналду не до свиданий - он получил условный срок в Испании.