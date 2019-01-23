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Криштиану Роналду сломал нос своей фанатке

Криштиану Роналду сломал нос своей фанатке
02:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидер Ювентуса Криштиану Роналду сильным ударом отправил мяч на трибуны, в результате чего пострадала фанатка туринцев.

Болельщица Ювентуса Елена ди Мартино попала в больницу после попадания в лицо мячом после удара форварда Криштиану Роналду.

Португалец нечаянно сломал нос девушке во время предматчевой разминки накануне матча с Кьево. Ди Мартино сразу отвезли в больницу и оказали помощь.

Позже в Facebbok она разместила сообщение: "Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить", - пошутила пострадавшая.

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Сейчас Роналду не до свиданий - он получил условный срок в Испании.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Елена ди Мартино.
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