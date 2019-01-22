Шахтер - Хайдук 1:4 видео голов и обзор матча

Новости спорта: Шахтер проиграл в контрольном матче на сборе в Белеке хорватскому Хайдуку.

В первом матче на тренировочном сборе донецкий Шахтер проиграл хорватскому Хайдуку.

В первом тайме матча дончане пропустили три гола, на которые ответили лишь одним. Во втором тайме единственный мяч был на счету Хайдука.

Шахтер – Хайдук 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21 (с пенальти), Делич, 23, Жайро, 40, Теклич, 60.

Ранее наставник Паулу Фонсека назвал главные причины поражения "горняков".

Следующий матч на сборах в Турции Шахтер проведет против Карабаха 26 января в 10.00 по киевскому времени.