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Легионер Динамо Дуэлунд рассказал о своем восстановлении

Легионер Динамо Дуэлунд рассказал о своем восстановлении
22:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Датчанин доволен тем, как проходит его восстановление.

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд, который в декабре сломал лодыжку и перенес операцию, рассказал, как проходит заключительный этап его восстановления.

"Все проходит очень здорово. Травма была крайне неприятной, но восстановление идет гораздо быстрее, чем предполагалось. Я давно бросил гипс и костыли и уже могу тренироваться с мячом. Каждый шаг вперед дает мне дополнительный аппетит к работе. Я могу гарантировать, что вернусь гораздо раньше, чем ожидалось.

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У меня огромная мотивация сыграть в Лиге Европы. К сожалению, я вылетел как раз в тот момент, когда у меня начало получаться в Динамо и тренеры стали мне больше доверять. Могу сказать, что к декабрю я уже приспособился к более высокому уровню футбола, более высоким скоростям, чем в датской Суперлиге. Теперь я очень надеюсь присоединиться к команде на втором сборе в Испании", - сообщил футболист сайту Вold.dk

Напомним, ранее сообщалось, что Сент-Этьен может приобрести Кендзеру у Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Миккель Дуэлунд.
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