Лидер Карпат Швед может продолжить карьеру Шотландии

Новости спорта: Украинский футболист Марьян Швед может стать игроком шотландского Селтика.

Нападающий сборной Украины и львовских Карпат Марьян Швед очень близок к переезду в Шотландию.

Как стало известно Sport Arena, Марьян Швед, который из-за участия в переговорном процессе не полетел на сбор с Карпатами, в ближайшее время должен стать игроком Селтика.

Закрыты еще не все детали трансфера, но клубы находятся на финальной стадии решения вопроса.

Кроме Селтика, интерес к Шведу проявляли Леганес, Динамо и Фенербахче.

Швед забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Марьян был признан лучшим игроком ноября в УПЛ, а также получил дебютный вызов в сборную Украины. На его счету 13 минут в товарищеском матче с Турцией.