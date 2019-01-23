Стали известны все соперники Шахтера на втором сборе

Новости спорта: "Горняки" проведут пять спаррингов на втором этапе зимней подготовки.

Шахтер определился со всеми соперниками на втором тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, подопечные Паулу Фонсеки проведут пять спаррингов на втором этапе подготовки.

Календарь "оранжево-черных" выглядит следующим образом:

31 января, 10:00 — Хобро (Дания);

31 января, 16:00 — Лех (Польша);

3 февраля, 16:00 — Партизан (Сербия);

4 февраля, 10:00 — Ботев (Болгария);

7 февраля, 10:00 — Ваккер (Австрия).

В первом контрольном поединке после зимнего отпуска Шахтер уступил Хайдуку со счетом 1:4.