Полиция назвала четыре версии произошедшего с самолетом Салы

Новости спорта: Есть надежды, что футболист Кардиффа Эмилиано Сала жив

Полиция острова Гернси рассматривает четыре варианта, произошедшего с пропавшим самолетом, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала. Об этом сообщает официальный Twitter полиции.

Первая версия:

Самолет приземлился в неизвестном месте и не сумел выйти на связь.

Вторая версия:

Самолет приземлился на воду, после чего потерпевших подобрал проплывавший мимо корабль, и они еще не вышли на связь.

Третья версия:

После приземления на воду находившиеся в самолете воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту.

Четвертая версия:

Самолет разбился после удара о воду, после чего потерпевшие оказались в море.

Спасатели продолжают поиски на месте предполагаемого крушения и называют приоритетной версией третью.