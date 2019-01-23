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Полиция назвала четыре версии произошедшего с самолетом Салы

Полиция назвала четыре версии произошедшего с самолетом Салы
14:32 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Есть надежды, что футболист Кардиффа Эмилиано Сала жив

Полиция острова Гернси рассматривает четыре варианта, произошедшего с пропавшим самолетом, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала. Об этом сообщает официальный Twitter полиции.

Первая версия:

Самолет приземлился в неизвестном месте и не сумел выйти на связь.

Вторая версия:

Самолет приземлился на воду, после чего потерпевших подобрал проплывавший мимо корабль, и они еще не вышли на связь.

Третья версия:

После приземления на воду находившиеся в самолете воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту.

Четвертая версия:

Самолет разбился после удара о воду, после чего потерпевшие оказались в море.

Сала в мессенджере: Я нахожусь в самолете, который вот-вот развалится

Спасатели продолжают поиски на месте предполагаемого крушения и называют приоритетной версией третью.

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Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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