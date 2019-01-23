Полиция назвала четыре версии произошедшего с самолетом Салы

Полиция острова Гернси рассматривает четыре варианта, произошедшего с пропавшим самолетом, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала. Об этом сообщает официальный Twitter полиции.
Первая версия:
Самолет приземлился в неизвестном месте и не сумел выйти на связь.
Вторая версия:
Самолет приземлился на воду, после чего потерпевших подобрал проплывавший мимо корабль, и они еще не вышли на связь.
Третья версия:
После приземления на воду находившиеся в самолете воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту.
Четвертая версия:
Самолет разбился после удара о воду, после чего потерпевшие оказались в море.
Спасатели продолжают поиски на месте предполагаемого крушения и называют приоритетной версией третью.