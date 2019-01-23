Атлетико арендует Морату

Новости спорта: Форвард Челси Альваро Мората останется в Испании минимум до лета 2020-го года.

Нападающий Челси Альваро Мората вскоре присоединится к Атлетико на правах 18-месячной аренды за 7.5 миллиона евро, утверждает Cadena Ser.

"Матрасники" будут иметь право выкупа игрока в июне 2020-го года за 40-45 миллионов евро. Зарплата Мораты в Мадриде составит 5 миллионов евро в год.

В свою очередь Marca сообщает, что игрок прибудет в клуб в течение этой недели. Утверждается, что одним из сдерживающих факторов остается зарплатная ведомость Атлетико, которую испанцы хотят разгрузить за счет трансферов Николы Калинича и Желсона Мартинша.

По данным источника, изначально боссы Челси настаивали на полноценной продаже игрока.

Напомним, Морату в лондонском клубе должен заменить Гонсало Игуаин.