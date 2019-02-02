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Роналду не будут лишать государственных наград

Роналду не будут лишать государственных наград
23:56 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду останется кавалером не только для Джорджины, но и для всей Португалии.

Нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не будут лишать государственных наград его страны, несмотря на условный срок и штраф за неуплату налогов, сообщает El Mundo Deportivo.

В пятницу, 1 февраля, Совет почетных орденов Португалии решил, что ситуация с футбольной звездой не подпадает под нормы законы, по которым форвард мог бы лишиться государственных наград.

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Отметим, что Криштиану получил статус кавалера ордена Большого креста за заслуги перед родной страной в 2016 году после того, как национальная сборная Португалии выиграла чемпионат Европы.

Помимо этого, португалец также получил национальный рыцарский орден от Ордена Инфанта дона Энрике.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости, Новости футбола.
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