Новости спорта: Криштиану Роналду останется кавалером не только для Джорджины, но и для всей Португалии.

Нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не будут лишать государственных наград его страны, несмотря на условный срок и штраф за неуплату налогов, сообщает El Mundo Deportivo.

В пятницу, 1 февраля, Совет почетных орденов Португалии решил, что ситуация с футбольной звездой не подпадает под нормы законы, по которым форвард мог бы лишиться государственных наград.

Отметим, что Криштиану получил статус кавалера ордена Большого креста за заслуги перед родной страной в 2016 году после того, как национальная сборная Португалии выиграла чемпионат Европы.

Помимо этого, португалец также получил национальный рыцарский орден от Ордена Инфанта дона Энрике.