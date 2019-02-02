АПЛ. Тоттенхэм дожал Ньюкасл (Видео)

Новости спорта: В матче 25-го тура английской Премьер-лиги один из лидеров Тоттенхэм принимал "середняка" лиги Ньюкасл.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся на 83-й минуте после передачи форварда Фернандо Льоренте.

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 83

Лучшие моменты 1-го тайма:

Гол Сона:

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Вертонген — Сиссоко, Уинкс — Ламела (Роуз, 78), Эриксен, Моура (Льоренте, 60) — Сон Хын Мин (Дайер, 89)

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер, Лассельс, Лежен, Ричи (Баррека, 86) — Перес, Хейден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 82) — Рондон

Предупреждение: Йедлин

"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии. Для "Ньюкасла" это поражение стало первым за последние три встречи.

"Шпоры", набрав 57 очков, обошли "Манчестер Сити" в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас команда Маурисио Почеттино занимает 2-е место, однако у "горожан" есть одна игра в запасе. "Сороки" (24) остались на 14-м месте.