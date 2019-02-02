АПЛ. Тоттенхэм дожал Ньюкасл (Видео)

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся на 83-й минуте после передачи форварда Фернандо Льоренте.
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 83
Лучшие моменты 1-го тайма:
Гол Сона:
Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Вертонген — Сиссоко, Уинкс — Ламела (Роуз, 78), Эриксен, Моура (Льоренте, 60) — Сон Хын Мин (Дайер, 89)
Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер, Лассельс, Лежен, Ричи (Баррека, 86) — Перес, Хейден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 82) — Рондон
Предупреждение: Йедлин
"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии. Для "Ньюкасла" это поражение стало первым за последние три встречи.
"Шпоры", набрав 57 очков, обошли "Манчестер Сити" в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас команда Маурисио Почеттино занимает 2-е место, однако у "горожан" есть одна игра в запасе. "Сороки" (24) остались на 14-м месте.