Зозуля оформил дубль в Сегунде: видео голов

Новости спорта: Украинский форвард Роман Зозуля забил два мяча и помог своей команде обыграть "Кордову" 3:1.

Украинский нападающий клуба "Альбасете" Роман Зозуля забил два мяча в матче 24-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) против "Кордовы".

На 65-й минуте Зозуля сравнял счет в матче. А на 71-й минуте украинский нападающий установил окончательный счет - 3:1 в пользу "Альбасете".

В этом сезоне 28-летний украинец провел 20 матчей в составе испанского клуба, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

"Альбасете" занимает в турнирной таблице Сегунды четвёртое место, набрав 42 очка. Отставание от лидера "Гранады" составляет всего два очка.