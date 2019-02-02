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Зозуля оформил дубль в Сегунде: видео голов

Зозуля оформил дубль в Сегунде: видео голов
22:40 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский форвард Роман Зозуля забил два мяча и помог своей команде обыграть "Кордову" 3:1.

Украинский нападающий клуба "Альбасете" Роман Зозуля забил два мяча в матче 24-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) против "Кордовы". 

На 65-й минуте Зозуля сравнял счет в матче. А на 71-й минуте украинский нападающий установил окончательный счет - 3:1 в пользу "Альбасете".

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В этом сезоне 28-летний украинец провел 20 матчей в составе испанского клуба, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

"Альбасете" занимает в турнирной таблице Сегунды четвёртое место, набрав 42 очка. Отставание от лидера "Гранады" составляет всего два очка.

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Футбол, Видео, Гол, Новости футбола, Роман Зозуля.
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