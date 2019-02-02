Примера. Дубль Месси спас Барселону от поражения от Валенсии

Новости спорта: "Барселона" в матче 22-го тура испанской Примеры сыграла вничью с "Валенсией".

Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершился со счётом 2:2.

На 24-й минуте отличился Кевин Гамейро, реализовавший выход один на один. Через восемь минут Даниэль Парехо реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. Хозяева незадолго до перерыва отыграли один мяч — Лионель Месси реализовал пенальти. После перерыва капитан "Барселоны" сравнял счёт, точно пробив от линии штрафной.

"Барселона" после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущего вторым "Атлетико" на 6 очков. Мадридский клуб завтра, 3 января, сыграет в гостях с "Бетисом". "Валенсия" после этой ничьей набрала 30 очков. "Летучие мыши" располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.