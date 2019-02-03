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Как Месси спасал Барселону в игре с Валенсией (Видео)

Как Месси спасал Барселону в игре с Валенсией (Видео)
11:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 22-го тура чемпионата Испании Барселона - Валенсия.

Двух голов Лионеля Месси не хватило подопечным Вальверде для итогового успеха в матче с Валенсией (2:2)

Барселона — Валенсия 2:2

Голы: Месси, 39 (пен.), 64 — Гамейро, 24, Парехо, 33 (пен.)

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Барселона: Тер Штеген — Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто — Ракитич, Видаль, Аленья (Артур, 66) — Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Малком, 84).

Валенсия: Нето — Пиччини, Гарай, Паулиста, Лато — Васс, Коклен (Кондогбия, 71), Парехо, Черышев — Родриго (Мина, 78), Гамейро (Торрес, 41).

Предупреждения: Роберто, Ракитич, Альба.

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