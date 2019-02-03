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Андриевский: Тренирую штрафные удары после тренировок

Андриевский: Тренирую штрафные удары после тренировок
11:37 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Автор гола со штрафного в ворота софийского ЦСКА поделился впечатлениями от игры.

Пресс-служба Динамо пообщалась с Александром Андриевским после матча с ЦСКА (3:0).

- Саша, поздравляем с красивым голом со штрафного. Отдельно тренируешь штрафные удары?

- Конечно, тренирую. После тренировок остаемся с вратарями, бьем по воротам. оттачиваем такие удары.

- И какой у тебя процент реализации?

- Честно говоря, не считал. Стараюсь. чтобы каждый мяч попадал в створ ворот.

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- Какие впечатления оставил у тебя этот матч?

- Счет свидетельствует об уверенной победе. Тем более, после первого тайма мы уже вели в два мяча, ребята, игравшие с первых минут, сделали задел. Когда состав сменился, нам оставалось просто довести матч до победы, уверенно сыграть в обороне. К тому же, мы воспользовались своим моментом и довели игру до логического завершения.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Андриевский.
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