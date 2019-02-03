Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Лестер

Новости спорта: Гол Маркуса Рашфорда принес манкунианцам три очка (1:0).

«Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс гостевое поражение «Лестер Сити». Встреча, проходившая на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч в начале игры забил форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один после паса Поля Погба.

В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счёт. Ближе всех к успеху был Джэйми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Рашфорд, 9

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл — Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди — Грей (Оказаки, 74), Барнс, Мэддисон (Геззаль, 62) — Варди.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Байи, Линделеф, Шоу — Эррера, Матич — Лингард (Джонс, 90), Погба, Санчес (Мартиаль, 67 — Рашфорд (Лукаку, 78).

Предупреждения: Варди, Менди, Геззаль, Ндиди — Лингард, Матич, Шоу.