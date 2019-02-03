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Шахтер проиграл Партизану

Шахтер проиграл Партизану
18:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В товарищеском матче против сербского Партизана Шахтер не сумел распечатать ворота соперника.

На турецком сборе донецкий Шахтер провел очередной спарринг. Соперником стал представитель Сербии — Партизан.

Уже в дебюте матча "горняки" пропустили, а под конец первой половины пропустил еще раз. До конца поединка больше команды не отличались.

В этом матче Паулу Фонсека решил не использовать много замен проведя их по минимуму.

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Шахтер — Партизан 0:2

Голы: Николич, 8, Шчекич, 39

Шахтер: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 79), Исмаили — Патрик, Степаненко (Майкон, 79) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Мораес.

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Партизан, Новости футбола.
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