Шахтер проиграл Партизану

Новости спорта: В товарищеском матче против сербского Партизана Шахтер не сумел распечатать ворота соперника.

На турецком сборе донецкий Шахтер провел очередной спарринг. Соперником стал представитель Сербии — Партизан.

Уже в дебюте матча "горняки" пропустили, а под конец первой половины пропустил еще раз. До конца поединка больше команды не отличались.

В этом матче Паулу Фонсека решил не использовать много замен проведя их по минимуму.

Шахтер — Партизан 0:2

Голы: Николич, 8, Шчекич, 39

Шахтер: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 79), Исмаили — Патрик, Степаненко (Майкон, 79) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Мораес.